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В WSJ вышла очень злая, но справедливая, редакционная колонка, посвященная приходу в Украину 3 немецких танков "Гепард".

В WSJ вышла очень злая, но справедливая, редакционная колонка, посвященная приходу в Украину 3 немецких танков Гепард.

В WSJ вышла очень злая, но справедливая, редакционная колонка Она посвящена приходу в Украину 3 (прописью - трех) немецких танков "Гепард". (https://www.wsj.com/articles/germanys-gepard-tanks-finally-reach-ukraine-vladimir-putin-olaf-scholz-russia-11658772689?mod=MorningEditorialReport&mod=djemMER_h).

Цитата: "Гепард является самым быстрым животным в мире и может развивать скорость до 70 миль в час. Если бы немецкие зенитные танки Gepard («Гепард») двигались в таком темпе, они бы преодолели 1100-мильную дорогу до Украины примерно за 16 часов. Вместо этого потребовалось три месяца, чтобы первые три «Гепарда» прибыли в Украину в понедельник, после того как в апреле Берлин заявил об их отправке."

В этом небольшом тексте канцлеру Шольцу достается по полной. Да, он делает правильные политические заявления о том, что россия угрожает всей Европе. Но при этом он находит оправдания для того, чтобы не подкреплять свою политическую решимость фактической помощью. Это уже привело к тому, что его политический вес утрачен, а вопрос скорейших поставок оружия в Украину сплотил коалицию в Бундестаге. И даже у Шольца все еще может сложиться с его канцлерством.

Цитата: "Союзники и кремль внимательно следят за действиями Берлина, и доверие к г-ну Шольцу укрепится, если следующая партия гепардов будет двигаться не как черепахи".

Джерело: https://t.me/blacklampa/6721

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