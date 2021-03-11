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В Украине началась третья волна коронавируса — премьер

В Украине началась третья волна коронавируса — премьер

Медицинская система страны готова к этому, заверили в Кабмине

В Украине началась третья волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 10 марта.

"В Украине началась третья волна коронавируса. Это факт", — констатировал глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что медицинская система страны готова к этому.

По его словам, сейчас Украина обеспечила подведения кислородом 60 тысяч койкомест, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

"Сейчас у нас появился еще один механизм противодействия пандемии. Это вакцинация. Чем больше людей будут получать вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями", — подчеркнул Шмыгаль.

При этом он призвал украинцев становиться в предварительную очередь вакцинации.

Премьер также заверил, что Украина закупает "исключительно безопасные вакцины, которые признали передовые страны мира". Среди них вакцина от AstraZeneca — Serum Institute (Covisheld), которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией.

Напомним, в Украине 24 февраля началась кампания по вакцинации населения против COVID-19 вакциной Covishield производства индийского предприятия Serum Institute. За день первую дозу вакцины получили почти 160 человек. Первым в Украине вакцину получил врач с ковидного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

С 9 марта в Украине обновилось разделение на карантинные зоны. В частности, в "красную" попали четыре области, а 10 перешли к "оранжевой".

Как известно, впервые карантин в Украине ввели еще 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали, а летом перевели в форму адаптивного карантина с разделением регионов на четыре зоны.

С 8 по 24 января 2021 года в Украине действовали жесткие карантинные ограничения (локдаун) с целью разгрузить медицинскую систему и уменьшить волну распространения COVID-19.

Как сообщалось, 17 февраля 2021 года правительство вернуло адаптивный карантин, и продлило его до 30 апреля.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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