В Украине планируют проводить целевую мобилизацию для восстановления страны в послевоенный период
Что подразумевает такая мобилизация. Тезисно:
● проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
● ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
● принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
● определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий;
● привлечение к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/46491