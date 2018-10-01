В Украине участились случаи нападения на медиков

Министерство здравоохранения подписало Меморандум о сотрудничестве с Нацполицией для обеспечения защиты медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543.

"В течение 2013 - 2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Трое медиков умерли. А за прошлый год зафиксировано 152 таких случая", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что реальные показатели количества нападений значительно выше, поскольку очень часто при легких телесных повреждениях медики не обращаются в правоохранительные органы.

Напомним, в начале сентября в Одессе избили четырех врачей. Нападавшие были родственниками пациента, который умер в больнице.

А в августе в городе Каменское мужчина избил врача одной из больниц, сломав ему ребра. Конфликт произошел из-за неудовлетворенности мужчины лечением его бабушки, которая умерла вскоре после выписки из больницы.

Агентство Телевидения Новости