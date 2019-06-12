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В Украине за минувшие сутки "минировали" 337 объектов

В Украине за минувшие сутки минировали 337 объектов

За прошедшие сутки в Национальную полицию Украины поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - говорится в заметке Аброськина.

Он отметил, что правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Подонки просто издевались на гражданами Украины.

Аброськин подчеркнул, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенной IP-адресу в указанный временной период, принадлежащем ООО, которое зарегистрировано в РФ.

"От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с распрями, но, несмотря ни на что, мы должны проверять каждое обращение", - говорится в сообщении.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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