В украинских водоемах ожидается повышение уровня воды
В ГСЧС Украины сообщили, что по данным УкрГидрометцентра ожидается повышение уровней воды до 0,8 метра.
25 – 26 мая на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается повышения уровня воды на 0,1 – 0,6 м над уровнями 24 мая, с последующим затоплением заводей, с / х угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов, в Сокольском районе Львовской области.
с 25 по 27 мая на реках бассейна Припяти возможно повышение уровня воды от 0,2 до 0,8 метра над уровнями 24 мая с возможным подтоплением сельскохозяйственных сооружений.
«Также возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов в селах Любешивского, Маневицкого района Волынской области, а также в Сарненском районе Ровенской области», – отметили в ГСЧС.
В верховьях горных притоков Днестра и на малых водотоках Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды до 0,7 метра.
Напомним, в результате потопа в Закарпатье затоплено более 280 домохозяйств.
Источник: objectiv.tv
Автор: Ксения Ручка