В украинских водоемах ожидается повышение уровня воды

В ГСЧС Украины сообщили, что по данным УкрГидрометцентра ожидается повышение уровней воды до 0,8 метра.

25 – 26 мая на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается повышения уровня воды на 0,1 – 0,6 м над уровнями 24 мая, с последующим затоплением заводей, с / х угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов, в Сокольском районе Львовской области.

с 25 по 27 мая на реках бассейна Припяти возможно повышение уровня воды от 0,2 до 0,8 метра над уровнями 24 мая с возможным подтоплением сельскохозяйственных сооружений.

«Также возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов в селах Любешивского, Маневицкого района Волынской области, а также в Сарненском районе Ровенской области», – отметили в ГСЧС.

В верховьях горных притоков Днестра и на малых водотоках Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды до 0,7 метра.

Напомним, в результате потопа в Закарпатье затоплено более 280 домохозяйств.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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