Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 69

В Украину зачастили «туристы» с фальшивыми документами

В Украину зачастили «туристы» с фальшивыми документами

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили четырех граждан Турции с поддельными документами и иранца с чужим паспортом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, 16-летний парень и трое мужчин 32-х и 42-х лет прибыли в Украину из Турции различными авиарейсами два дня назад, их впустили в страну. 19 июля все четверо прибыли в аэропорт и планировали вылететь из Украины – одни в Швейцарию, другие в Бельгию.

"Их поездки отложатся на неопределенный срок, ведь во время контроля пограничники обнаружили, что предоставленные ими на контроль паспорта – поддельные. Во время беседы иностранцы сообщили, что каждый, чтобы беспрепятственно попасть в страны Европы, якобы в Киеве заплатил по 2 тысячи евро за изготовление поддельных документов", - говорится в сообщении.

Всех задержанных пограничники привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Им запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года, их вернули обратно авиарейсом в Турцию.

Кроме того, во время проверки пассажиров, направлявшихся в Лондон транзитом через Киев, 41-летний гражданин Ирана предоставил пограничникам чужой паспортный документ на имя 49-летнего гражданина Кипра.

Иранец рассказал, что чужой паспорт приобрел в Стамбуле за 5 тысяч евро для путешествий по Европе. Сейчас иностранец, уже с настоящим паспортом, ждет обратного рейса в Тегеран.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна може придбати два ракетних корвети в Польщі (ФОТО)
Сегодня 09:02    78
У мікроавтобусі буковинця прикордонники виявили незвичну знахідку
Сегодня 08:28    99
У Миколаєві чоловік перед тим, як кинути бюлетень до урни, привселюдно зняв труси
Сегодня 08:18    146
Українська армія отримала мобільний радіопеленгатор “Сектор Р-677” (ФОТО)
Сегодня 07:59    85
Годовщина освобождения Торецка и Рубежного от российских оккупантов: в Генштабе ВСУ напомнили, как это было. ФОТО
Сегодня 07:39    111
На Вінниччині завершується будівництво найбільшого у Європі біогазового комплексу (ВІДЕО)
Сегодня 07:11    81
У ОПОРІ заявили про видачу бюлетенів виборцям без паспортів
Сегодня 07:02    83
Кастрюля вместо сейфа: в Кировоградской области члены УИК нашли оригинальное решение
Сегодня 06:43    97
"ПРИВАТБАНК" ВИДАВ ПОНАД 70% КРЕДИТІВ КОМПАНІЯМ Коломойського і Боголюбова
Сегодня 06:16    130
Молдованина, який перебував у міжнародному розшуку, затримали на кордоні
21.07.2019 11:25    103
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 