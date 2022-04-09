В Україні нарахували понад 15 тисяч зниклих безвісти людей, – Денісова

Офіс Омбудсмана має наразі інформацію, якщо говорити про безвісти зниклих, про більш як 15 тисяч таких випадків.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це більше 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник», – уточнила Денісова.

Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення рф.

«Наразі звільняються міста Київщини, і ми бачимо і Бучу, і Бородянку, і Макарів, і Сумську область – Тростянець та інші, – але ви розумієте, скільки ми відкриємо для себе і для світу злочинів рф, коли буде остаточно звільнений Маріуполь?», – сказала омбудсман.

Денісова поінформувала, що на гарячу лінію Уповноваженого телефонують очевидці і повідомляють про те, що у Маріуполі відбувається зачистка, працюють мобільні крематорії. За наявною у Денісової інформацією, росіяни збирають у Маріуполі тіла загиблих українців, а потім спалюють їх у цих крематоріях.

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