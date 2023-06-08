В Україні почав відчуватися дефіцит робочої сили, каже Нацбанк

Це розворот торішньої тенденції, коли безробіття перевищило 30%.

У травні кількість претендентів на одну вакансію суттєво зменшилася і фактично вийшла на рівень довоєнного 2021 року, сказано в новому звіті НБУ.

При цьому нові резюме майже не додаються, а кількість вакансій росте. Єдиний виняток - ІТ-сфера, де ситуація, за словами банку, "складна".

Частково попит на робочі руки є сезонним – це переважно стосується сільського господарства.

Але також він пов’язаний із мобілізацією працівників і тим, що багато українців залишаються за кордоном.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17152

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