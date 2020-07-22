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В Україні попередили більше 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури: подробиці

В Україні попередили більше 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури: подробиці

Протягом першого півріччя 2020 року Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури, до яких були причетні майже 20 хакерських угруповань. Значну частину хакерів напряму контролювали з Російської Федерації. Їх метою було нанесення шкоди українським державним органам і підприємствам оборонно-промислового комплексу, інформує прес-центр СБ України.

Також Службою заблоковано масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» через системи електронних платежів. Група громадян на окупованій частині Луганщини під кураторством так званого «МДБ ЛНР» і ФСБ РФ створила псевдофінансову установу «Перший комерційний центр», який забезпечував проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій, грошових переказів через міжнародні платіжні системи, обіг електронних коштів у заборонених Україною ресурсах.

Також було заблоковано протиправну діяльність організованої групи мешканців Києва та Житомира. За допомогою програмного забезпечення вони здійснювали підміну номерів і видавали міжнародний трафік псевдооператорів «Фенікс» і «Лугаком» з території так званих «Л/ДНР» і Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

Була за цей період і спроба кібератаки на українські ЗМІ. СБУ запобігла розсилці листів на тему COVID-19 начебто від імені Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Завдяки спільній спецоперації СБУ і Державної податкової служби заблоковано податкову схему, котра щомісяця завдавала збитки державі на 2 мільярди гривень.

Загалом за цей період викрито та припинено 219 фактів протиправного використання електронних платіжних систем і систем розрахунків, «криптовалют» і «криптовалютних технологій».

Для захисту кібербезпеки держави Службою було розпочато 295 кримінальних проваджень, у тому числі 82 – за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, 17 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.

Крім того, СБУ протидіє гібридним загрозам, поширенню фейків і проросійської пропаганди, які напряму впливають на інформаційну безпеку держави. Зокрема, за цей період припинено діяльність 2,7 тис. спільнот у соцмережах, 375 вебресурсів, 431 інтернет-агітатора і 10 ботоферм, які поширювали фейки та деструктивну інформацію.

Велику роль для захисту національного інформпростору відіграло продовження санкцій проти російських соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також продуктів «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С», «Парус», наголошують у СБ України.

Источник: sprotyv.info

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