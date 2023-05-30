В Україні поширюється небезпечне ПЗ AceCryptor

Фахівці з компанії з інформаційної безпеки ESET попереджають про поширення шкідливого ПЗ AceCryptor для шифрування. Шифрувальник потрібен зловмисникам для маскування від моніторингових груп.

"Для кіберзлочинців уникнення виявлення шкідливих програм є складним завданням. Шифрувальники - це перший рівень захисту від виявлення для загроз під час розповсюдження. Попри те, що зловмисники можуть створювати та підтримувати свої шифрувальники, на це часто потрібен час і технічні можливості постійно вдосконалювати загрозу. Саме тому шифрувальники як послуга мають попит", - прокоментував дослідник ESET Якуб Калоч.

Зокрема, шифрувальник використовувався для поширення вірусу RedLine Stealer. Він здатний красти облікові дані в банку, іншу конфіденційну інформацію, криптовалюту і завантажувати потрібні собі файли.

В ESET, щоб уникнути проблем, рекомендують дотримуватися правил кібербезпеки. А саме не відкривати невідомі файли та листи на пошті, поставити собі складні паролі, двофакторну аутентифікацію. Не зайвим буде оновлювати програмне забезпечення, захистити домашні пристрої та корпоративну мережу.

Джерело: toneto.net

Новости портала «Весь Харьков»