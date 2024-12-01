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«В Україні сформувався глобальний тіньовий ринок зброї». Це – маячня

«В Україні сформувався глобальний тіньовий ринок зброї». Це – маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: низка країн підтримує Київ постачанням озброєння і техніки, що перетворило Україну на глобальний тіньовий ринок зброї, яку постійно перекидають в інші зони нестабільності. Таку заяву голови фсб олександра бортнікова тиражують російські псевдоЗМІ та пропагандисти у Telegram.

Правда: це частина російської операції впливу, що триває як мінімум з 2022 року. росія зацікавлена у формуванні медійного образу України як «активного учасника« чи навіть «організатора нелегальної торгівлі зброєю».

Мета операції – підірвати довіру до України та створити додаткові перешкоди для військової допомоги. Активізація операції пов’язана з конкретними кроками західних партнерів з посилення військових спроможностей України.

До слова, росіян неодноразово підловлювали на поширенні фейків про «українську зброю» у ХАМАС, «продаж французьких гаубиць на чорному ринку» тощо. Крім того, оприлюднено численні факти постачання саме рф зброї ХАМАС, Талібану та іншим угрупованням.

Джерело: https://t.me/spravdi/43289

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