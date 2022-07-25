В Україні шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на окупованих територіях

В Кабінеті міністрів України шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Як уникнути примусової ворожої паспортизації на ТОТ та якою має бути відповідальність за отримання паспорта РФ? Про це 22 липня говорили на міжвідомчій нараді», - повідомляють у відомстві.

За словами представників відомства, питання неоднозначне: ворог на окупованих територіях робить усе, щоб ускладнити життя українцям.

«Іноді паспорти РФ, які людям нав’язують, - це спосіб вижити в окупації. Разом з тим, це зброя, що небезпечніша за ракети, адже йдеться про посягання на державну цілісність», - наголошують у відомстві.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук виступила за введення відповідальності за отримання паспортів РФ на окупованих територіях.

«Ми повинні розуміти: за отримання паспортів окупантів має бути відповідальність. Йдеться про існування української держави. Тому ще раз звертаюсь до мешканців ТОТ: не беріть ворожий документ - залишайте небезпечну територію. Ви врятуєте і себе, і державу!» - наголосила Ірина Верещук на нараді.

Зараз Мінреінтеграції готує законопроект, який передбачає посилення відповідальності за участь у паспортизації РФ.

Источник: zn.ua

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