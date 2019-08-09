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В Україні стартував флешмоб на підтримку Супрун – "Уляну в міністри"

В Україні стартував флешмоб на підтримку Супрун – Уляну в міністри

Учасники флешмобу закликають призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров'я в новому уряді

На підтримку виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у соцмережі Facebook запустили флешмоб #Улянувміністри. Про таке повідомляє ZN.UA.

Учасники флешмобу закликають призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров'я в новому уряді, який сформує новообраний парламент.

Зокрема, люди перераховують досягнення міністерства та позитивні зміни в системі охорони здоров'я, які стались за час, коли главою МОЗ була пані Супрун.

Слід зазначити, що ініціатором флешмобу став СЕО та засновник рекрутингової агенції Lobby X та куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв.

До флешмобу приєдналася також українська телеведуча Яніна Соколова.

На сайті Президента України також зареєстрували петицію на підтримку Супрун.

"Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити втілення наступних етапів медреформи до моменту її безповоротності.

Від цього залежить не тільки наше здоров'я та життя, а також наступних поколінь", - наголосили автори петиції.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: моз, Украина

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