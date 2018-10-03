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В Україні впізнали в учаснику замаху на Скріпаля офіцера ГРУ, який вивозив Януковича

В Україні впізнали в учаснику замаху на Скріпаля офіцера ГРУ, який вивозив Януковича

Міністр з питань безпеки Великої Британії заявив, що те, що Росія зробила в Криму, на Донбасі та в Солсбері, вона може зробити в будь-якій країні.

В Україні впізнали одного з учасників атаки в Солсбері, офіцера Головного розвідувального управління Росії, який був причетний до вивезення екс-президента втікача Януковича з України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом у вівторок, 2 жовтня.

Воллес заявив, що те, що Росія зробила в Криму, на Донбасі та в Солсбері, вона може зробити в будь-якій країні.

«Ми високо цінуємо нашу співпрацю з Україною, країною яка перебуває на форпосту у боротьбі з кібератаками та гібридною війною. Незаконна анексія Криму, напад у Солсбері та кібератаки по світу свідчать, що це може повторитися будь-де. Саме тому важливо, що ми як близькі партнери співпрацюємо та усвідомлюємо небезпеку з боку Росії. Мені приємно бачити таку плідну співпрацю з Україною», – сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня ЗМІ повідомили, що один з підозрюваних у застосуванні нервово-парілічної речовини у Солсбері - полковник Головного розвідувального управління РФ Анатолій Чєпіга очолював операцію з вивезення до Росії екс-президента України Віктора Януковича.

26 вересня стало відомо, що справжнє ім'я "Руслана Боширова", одного з підозрюваних в отруєнні колишнього шпигуна Сєргєя Скріпаля та його доньки у Великій Британії, насправді Анатолій Чєпіга, він полковник ГРУ. 

Як повідомлялося, 5 вересня у Британії прокурори повідомили, що вважають причетними до отруєння Скріпаля та його дочки Юлії двох громадян Росії, а саме – Алєксандра Пєтрова та Руслана Боширова. Так, слідство вважає, що підозрювані могли в'їхати на територію Британії не під справжніми іменами. Британська поліція показала маршрут підозрюваних росіян з камер спостереження, а Лондон видав європейський ордер на їх арешт.

Згодом прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що росіяни  Алєксандр Пєтров та Руслан Боширов, яких британські прокурори вважають причетними до отруєння Скріпалів , є офіцерами ГРУ РФ. За її словами,  близько 250 детективів дослідили 11 000 годин відеоматеріалів з камер спостереження, щоб виявити нападників.

Нагадаємо, 18 травня  колишнього шпигуна Сєргєя Скріпаля, якого отруїли у британському місті Солсбері, виписали з лікарні. 9 квітня виписали з лікарні його дочку Юлію Скріпаль.

5 березня у Великій Британії, у графстві Вілтшир, 66-річний громадянин Росії Сєргєй Скріпаль потрапив з важким отруєнням до лікарні. Разом з ним була його донька. Відомо, що Скріпаль є колишнім російськими шпигуном, який був засуджений в Росії за шпигунство на користь Британії. Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що отруєння колишнього російського шпигуна Сєргєя Скріпаля містить всі ознаки причетності Росії.

Источник:Тиждень.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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