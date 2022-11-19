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В Україні заміновано 30% території

В Україні заміновано 30% території

Про це повідомив голова ДСНС Крук в етері телемарафону:

Площа та об’єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом. За масштабами це як дві території держави Австрія.

На Херсонщині та Миколаївщині мають розмінувати понад 8 тис. км² – близько 7 тис. ​​км² у Херсонській області, і ще до 1,5 тис. км² – у Миколаївській.

Раніше ми розповідали (https://t.me/spravdi/20811), що потрібно робити, якщо ви побачите вибуховий пристрій.

Джерело: https://t.me/spravdi/21117

Новости портала «Весь Харьков»

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