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В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ

В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ

В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії Росії проти України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 219. Зросла кількість поранених – понад 405. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільше жертв серед дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

Зокрема, 29 квітня внаслідок артобстрілу військами РФ Времівки Великоновосілківського району Донецької області зазнав поранення 15-річний хлопчик, вказує ОГП.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 570 закладів освіти, 111 – зруйновано повністю.

Источник: radiosvoboda.org

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