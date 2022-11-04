В українській розвідці розповіли, чи отримала Росія іранські балістичні ракети

Будь-яких підтверджень про надходження до росії іранських балістичних ракет зараз немає. Водночас в розвідці повідомили, що ще 200 дронів від Ірану зараз у дорозі до рф.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За його словами, розвідка має інформацію лише про укладання контрактів росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

На запитання, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав росії тисячу балістичних ракет, представник розвідки України сказав, що є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень.

«Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію – це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до росії. Це підтверджена інформація», – зазначив Юсов.

Іранські безпілотники в росії – що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників росії.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що росія замовила в Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів.

За даними ЗМІ, Іран планує відправити в росію балістичні ракети класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfaghar.

1 листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані, що на початку листопада Іран планує відправити в рф партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.

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