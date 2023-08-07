Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 96

В українських школах повністю оновлять дисципліну «Захист України»

В українських школах повністю оновлять дисципліну «Захист України»

«Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит», - повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, з вересня буде запущено пілот проєкту оновленої дисципліни.

Також до проєкту будуть залучені спеціалісти, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

Джерело: https://t.me/vekha/70288

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна отримала понад $66 млрд допомоги від США з початку повномасштабного вторгнення рф
Сегодня 09:59    59
Як окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС
Сегодня 09:03    91
США та Китай поставили спільний діагноз Московії. Очікується терапія
Сегодня 08:51    117
Харківщина, 7 серпня
Сегодня 08:50    79
С морскими дронами ВС рф будет бороться куда труднее
Сегодня 08:40    133
На окупованому острові Джарилгач вже пʼять днів палає цінна степова ділянка
Сегодня 08:17    109
російський генерал несподівано розкрив серйозні цифри втрат десантників?
Сегодня 08:07    133
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    100
Вчера Медведев выпустил еще один человеконенавистнический безумный текст
Сегодня 07:58    141
«Контракты будем писать без даты» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    118
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 