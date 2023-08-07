В українських школах повністю оновлять дисципліну «Захист України»

«Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит», - повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, з вересня буде запущено пілот проєкту оновленої дисципліни.

Також до проєкту будуть залучені спеціалісти, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

Джерело: https://t.me/vekha/70288

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