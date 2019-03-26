В Україну їхали російські актори, які раніше незаконно відвідували окупований Крим
Держприкордонслужба разом з іншими правоохоронними органами продовжують роботу з виявлення осіб, які незаконно перебували на тимчасово окупованих територіях України.
Відмітимо, що на цей час прикордонники всього виокремили більше 3 тисяч таких громадян, а інформація про них акумулюється і використовується, як додаткова, під час здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.
Загалом з початку року зафіксовано понад 1 тисячу фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. Минулого року ця кількість становила майже 2,2 тисячі.
За порушення порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї складено 800 адмінпротоколів. Крім того, за це правопорушення 310 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а відносно майже 240 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.
Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва.
Зокрема двох акторів театру та кіно, громадян Росії, було не пропущено в Україну вчора саме через незаконне відвідування Криму.
Одного з них виявили в аеропорту «Бориспіль». Іноземець прилетів рейсом з Мінська. З’ясувалося, що він незаконного їздив в тимчасово окупований Крим.
Інший російський актор, який також в супереч українському законодавству перебував в Криму, прилетів в Україну через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь у зйомках серіалу.
За порушення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Держприкордонслужба вкотре звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій, у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, з’ясовувати у них, чи не відвідували вони незаконно ТОТ АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.
Источник: dpsu.gov.ua