В Україну їхали російські актори, які раніше незаконно відвідували окупований Крим

Держприкордонслужба разом з іншими правоохоронними органами продовжують роботу з виявлення осіб, які незаконно перебували на тимчасово окупованих територіях України.

Відмітимо, що на цей час прикордонники всього виокремили більше 3 тисяч таких громадян, а інформація про них акумулюється і використовується, як додаткова, під час здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.

Загалом з початку року зафіксовано понад 1 тисячу фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. Минулого року ця кількість становила майже 2,2 тисячі.

За порушення порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї складено 800 адмінпротоколів. Крім того, за це правопорушення 310 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а відносно майже 240 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.

Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва.

Зокрема двох акторів театру та кіно, громадян Росії, було не пропущено в Україну вчора саме через незаконне відвідування Криму.

Одного з них виявили в аеропорту «Бориспіль». Іноземець прилетів рейсом з Мінська. З’ясувалося, що він незаконного їздив в тимчасово окупований Крим.

Інший російський актор, який також в супереч українському законодавству перебував в Криму, прилетів в Україну через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь у зйомках серіалу.

За порушення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Держприкордонслужба вкотре звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій, у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, з’ясовувати у них, чи не відвідували вони незаконно ТОТ АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

Источник: dpsu.gov.ua

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