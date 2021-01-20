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В "Укренерго" заявили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

В Укренерго заявили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

В Укренерго заявили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

Зазначається, що із загальних запасів у 487,5 тис тонн газового вугілля - 283,6 тис тонн (запаси зменшились у 7,5 разів), антрацитового - 203,9 тис тонн (-44,4%).

"Тому, починаючи з понеділка 18 січня, включено в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що через різке похолодання споживання електроенергії зросло.

"Тому для проходження цього складного періоду з метою збалансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження було збільшено генерацію ГЕС та ГАЕС.

Зокрема, середньодобове виробництво ГЕС в порівнянні з минулим тижнем зросло на 30%, а також підвищено навантаження ТЕС - їх середньодобове виробництво збільшилося на 6%. Протягом тижня всі блоки ТЕС в енергосистемі працювали на вугіллі", - додали в компанії.

"Жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень та станом на 18 січня не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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