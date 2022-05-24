В “Укроборонпромі” назвали кількість захоплених окупантами оборонних підприємств

На сьогодні 5 підприємств “Укроборонпрому” захоплені російськими окупантами. Документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам концерн запропонує роботу на інших об’єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги, повідомили на Державному підприємстві.

“Укроборонпром” поглиблює досягнуті на найвищому політичному рівні домовленості з країнами-партнерами. Йдеться про кооперацію за усіма видами важкого озброєння: бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння.

За 3 місяці повномасштабної війни підприємства, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки. Український невійськовий бізнес виготовляє необхідні комплектуючі, вузли та агрегати; постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для ОВТ та спецтехніки.

Источник: sprotyv.info

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