В Укроборонпромі виявили першого хворого на коронавірус

У одного працівника київського підприємства Укроборонпрому виявили коронавірус – він перебував удома.

Один із працівників невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", захворів на коронавірус. Випадок зареєстровано не не виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, у стабільно важкому стані.

Захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував, оскільки з початком національного карантину на підприємстві щоденно виходили на роботу не більше 40 працівників. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим, рідних та близьких – усі вони перебувають вдома на обсервації.

На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів.

Захворілий – літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв’язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень.

Концерн запропонував родині нашого колеги будь-яку допомогу, пов’язану з лікуванням та подальшою реабілітацією. Керівництво Концерну перебуває у постійному контакті з родиною хворого. Ми висловлюємо подяку лікарям, які борються за життя нашого співробітника.

Це – перший і наразі єдиний випадок захворювання працівника державного оборонного підприємства зі складу "Укроборонпром".

Із запровадженням національного карантину більша частина оборонних підприємств Концерну перейшли у простій на – частковий режим роботи, та майже на 65% зменшили кількість щоденно працюючих робітників. У самому Концерні та компаніях-спецекспортерах дистанційно працюють 80% працівників.

Ще до запровадження національного карантину за розпорядженням генерального директора Айвараса Абромавичуса в ДК "Укроборонпром" та на всіх підприємствах Концерну утворили штаби швидкого реагування COVID-19, які розробляють та впроваджують на підприємствах заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції, забезпечують колективи засобами індивідуальної безпеки, ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу та контролюють стан здоров’я працівників.

На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури тіла працівників та відвідувачів, закриті їдальні та кафетерії, обмежено доступ сторонніх осіб, відмінено всі закордонні відрядження, введено режим фінансової економії. Водночас, здійснюються закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту для працівників концерну та підприємств, усі інші витрати, які не є критичними, заморожено.

Підприємства відкрили кімнати для карантину та забезпечили наявні медичні пункти необхідними засобами захисту. Керівниками регіональних штабів спільно зі службами Концерну відпрацьовуються алгоритми дії у разі виявлення випадків інфікування на виробництві, мета яких – мінімізувати ризик поширення вірусу серед працюючих колективів і створити безпечне робоче середовище для збереження і здоров’я людей, і темпів та обсягів виробництва ОВТ.

Наразі усі підприємства концерну, задіяні у виконанні державного оборонного замовлення, продовжують виконувати контракти, виготовляти і поставляти військову техніку для Збройних сил України та іноземних держав.

Окремі оборонні підприємства підлаштовують свої потужності під виробництво засобів індивідуального захисту – масок та респіраторів, медичного кисню для потреб лікарень тощо.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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