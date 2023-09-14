В Умані дуже небезпечно...

Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито «київський режим» планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у «злочинах проти людяності».

Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

Поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/123570

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