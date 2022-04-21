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В уряді повідомили, що спробують відкрити гуманітарний коридор на Херсонщині

В уряді повідомили, що спробують відкрити гуманітарний коридор на Херсонщині

«Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське і село Миролюбівка»

Українська сторона 21 квітня спробує відкрити гуманітарний коридор для евакуації з Херсонської області, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське і село Миролюбівка. Точки збору: смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради); с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради); с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи)», – написала вона у телеграмі.

Раніше Верещук повідомила, що з оточеного Маріуполя 20 квітня вдалося виїхати чотирьом автобусам із дітьми, жінками та людьми похилого віку.

«Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі. Сьогодні продовжуємо евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку», – анонсувала чиновниця. За її словами, посадка в автобуси відбуватиметься на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14:00.

Источник: radiosvoboda.org

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