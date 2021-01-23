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В усіх областях України перевірять законність будинків для літніх людей, а також умови проживання в них

В усіх областях України перевірять законність будинків для літніх людей, а також умови проживання в них

21 січня 2021 року у місті Харкові у приватній будівлі, переобладнаній під будинок для людей похилого віку, сталася жахлива пожежа. За попередньою інформацією, у приватному будинку проживали 33 особи похилого віку, 15 осіб загинуло, 11 надається медична допомога, інші розшукуються.

Приватний будинок не був облікований у Реєстрі надавачів соціальних послуг, відомості про його функціонування у Департаменті соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації відсутні.

На сьогодні розпочато кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів головам обласних, Київської міської державних адміністрацій доручено здійснити роботу з виявлення приватних закладів, що надають соціальні послуги з проживанням, перевірки таких закладів за дотримання вимог щодо їх діяльності та вжиття відповідних заходів реагування.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях України перевірять законність функціонування усіх будинків для літніх людей, а також умови їх проживання.

За словами Марини Лазебної, буде проведено роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг, перевірено умови проживання та перебування людей похилого віку в закладах. "Ми підключаємося до цієї роботи й працюватимемо з усіма регіонами", - сказала Міністр.

Зазначаємо, що діяльність таких закладів повинна здійснюватися відповідно до Закону України "Про соціальні послуги":

суб’єкт господарювання є надавачем соціальних послуг у разі включення його до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

надавачі соціальних послуг мають відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185), у тому числі відповідати протипожежним вимогам.

Источник: msp.gov.ua

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