В заброшенном доме прифронтового Широкино обнаружен склад боеприпасов. ФОТО

В одном из заброшенных домов в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились в свободном доступе. Об этом в субботу сообщает пресс-центр штаба ООС.

С целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных ситуаций, в том числе нанесения вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам чего выявлено и установленным порядком изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

Все изъятые средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожение.

Источник: sprotyv.info

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