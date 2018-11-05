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В Зачепиловском районе школьница получила травмы

В Зачепиловском районе школьница получила травмыОб инциденте в селе Бердянка Зачепиловского района сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, 2 ноября скорую помощь вызвали к 11-летней девочке с жалобами на травму позвоночника. Врачи предварительно диагностировали ушиб в области таза. Школьницу отвезли в Зачепиловскую районную больницу.

«По словам пострадавшей девочки, на перемене она была избита пятью учениками, которые учатся в той же школе», — заявили в Центре экстренной медпомощи.

Сегодня состояние девочки прокомментировали пресс-службе в Харьковской обладминистрации, ссылаясь на главного врача Зачепиловской больницы Светлану Жарикову. Медик говорит, что о переломах речь не идёт — у школьницы ушиб мягких тканей. Девочку пока ещё обследуют.

В ХОГА также озвучили ещё одну версию событий: предположительно, дети играли в футбол, дурачились, и школьницу толкнул кто-то из мальчиков.

К правоохранителям официально никто не обращался, говорят в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений. Участковый инспектор проведёт проверку.

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