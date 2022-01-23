Происшествия
Перейти к списку новостей
23.01.2022 16:59
Просмотров: 207

В Закарпатской области с помощью приложения «Спасение в горах» нашли пострадавшего туриста

В Закарпатской области с помощью приложения «Спасение в горах» нашли пострадавшего туриста

Сегодня в 11:18 в дежурную часть ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение «Спасение в горах» поступило сообщение SOS – на горной долине Боржава (склон г. Плай) в районе поселка Воловец во время спуска группы туристов из 9 человек произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало 5 туристов.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал получил травмы и нуждается в транспортировке. Для помощи были привлечены горные спасатели и поселков Н. Ворота и Пилипец: всего 10 человек и 3 единицы техники. В 15:35 спасатели добрались к пострадавшему туристу и оказали ему доврачебную помощь.

В Закарпатской области с помощью приложения «Спасение в горах» нашли пострадавшего туриста

В Закарпатской области с помощью приложения «Спасение в горах» нашли пострадавшего туриста

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 