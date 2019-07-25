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В Запорожской области из моря спасли обессиленного харьковчанина

В Запорожской области из моря спасли обессиленного харьковчанина

В Приморске Запорожской области сотрудники ГСЧС спасли 58-летнего харьковчанина и помогли ему добраться из моря на берег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило спасателям 24 июля в 9:50.

Прибывшие на берег моря спасатели ГСЧС спасли мужчину в районе городского центрального пляжа на расстоянии примерно 200 метров от берега.

Как выяснилось, харьковчанин плавал в море, обессилел и самостоятельно не смог добраться до берега.

В связи с этим спасатели просят отдыхающих на воде быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не заплывать за ограничительные буи.

 

Агентство Телевидения Новости

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