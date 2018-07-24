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В Запорожской области по дороге на Бердянск с поездом произошло ЧП, много пострадавших

В Запорожской области по дороге на Бердянск с поездом произошло ЧП, много пострадавших

Сегодня около 9 часов утра на станции Пологи (Запорожская область) при соединении локомотива и пассажирского поезда № 227 сообщением Киев - Бердянск пострадали более 20 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги, машинист локомотива допустил превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, ссадины, ожоги и т.д.).

По предварительно версии, машинист превысил скорость, в результате чего произошло столкновение. По словам очевидцев, первый вагон просто "подскочил на рельсах!", пишет "Районка".

На место происшествия были вызваны кареты скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам.

Двое пассажиров - женщина с ребенком, получившая ожог тела от горячего чая, госпитализированы в Пологовскую городскую больницу.

По состоянию на 12:00, после оказания помощи, их забрали из больницы родственники. Все остальные пассажиры продолжили поездку к месту назначения.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час. 35 мин.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала Приднепровской железной дороги.

Агентство Телевидения Новости

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