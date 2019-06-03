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В Запорожской области спасли харьковчан, которых на матрасе унесло в море

В Запорожской области спасли харьковчан, которых на матрасе унесло в море

В Запорожской области спасли двух харьковчан, которых на матрасе унесло далеко от берега.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 2 июня в 10:00 спасателям поступило сообщение о том, что в Приморске на расстоянии примерно 800 метров от берега Азовского моря находятся два человека, которых на надувном матрасе относило в море.

Сотрудники ГСЧС спасли 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

Как выяснилось, спасенные - харьковчане.

От медицинской помощи они отказались.

 

Агентство Телевидения Новости

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