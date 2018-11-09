В здании Харьковского горсовета ищут взрывчатку

О том, что в здании по улице Квитки-Основьяненко, 7 находится взрывчатка, сообщили сегодня около 10.00, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

На улице Квитки-Основьяненко находится один из корпусов Харьковского горсовета. Там размещаются Департамент по вопросам информации и связям с общественностью, Департамент земельных отношений и Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана. Этот корпус примыкает к основному зданию, выходящему на площадь Конституции.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Здание осматривают кинологи и взрывотехники.

Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений.

О результатах проверки в полиции обещают рассказать позже.

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