В Зимбабве автобусы столкнулись "лоб в лоб": среди погибших дети

В Зимбабве, на севере страны, лоб в лоб столкнулись два автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africanews.

Так, авария произошла не далеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. В результате жертвами трагедии стали 47 человек, в том числе двое детей.

Окружной комиссар сообщил, что власти обратились за помощью в частные клиники, потому что государственные учреждения переполнены. А заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди высказал свои соболезнования родным и близким назвав эту трагедию "черным днем для Зимбабве".

Вероятная причина аварии - неудовлетворительное техническое состояние транспорта, или плохая дорожная инфраструктура.

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