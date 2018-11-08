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В Зимбабве автобусы столкнулись "лоб в лоб": среди погибших дети

В Зимбабве автобусы столкнулись лоб в лоб: среди погибших дети

В Зимбабве, на севере страны, лоб в лоб столкнулись два автобуса. 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africanews. 

Так, авария произошла не далеко от города Русапе на 166 километре трассы Хараре - Мутаре. В результате жертвами трагедии стали 47 человек, в том числе двое детей.

Окружной комиссар сообщил, что власти обратились за помощью в частные клиники, потому что государственные учреждения переполнены. А заместитель министра промышленности и торговли Зимбабве Рай Моди высказал свои соболезнования родным и близким назвав эту трагедию "черным днем для Зимбабве".

Вероятная причина аварии - неудовлетворительное техническое состояние транспорта, или плохая дорожная инфраструктура.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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