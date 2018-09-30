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В Змиевском районе горел дом: погибла женщина

В Змиевском районе горел дом: погибла женщина

29 сентября в 5:39 спасатели получили сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Харьковской, 118 в селе Тарановка Змиевского района области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия подразделения спасателей горели крыша и веранда одноэтажного дома на площади около 46 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома.

В 6:10 спасатели огонь локализовали, а в 08:35 его полностью ликвидировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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