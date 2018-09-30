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В Змиевском районе горел дом: погибла женщина
29 сентября в 5:39 спасатели получили сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Харьковской, 118 в селе Тарановка Змиевского района области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия подразделения спасателей горели крыша и веранда одноэтажного дома на площади около 46 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома.
В 6:10 спасатели огонь локализовали, а в 08:35 его полностью ликвидировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
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