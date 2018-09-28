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ДТП в Змиевском: районе иномарка насмерть сбила женщину

ДТП в Змиевском: районе иномарка насмерть сбила женщину

Накануне в 19-30 на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград в села Первомайское Змиевского района автомобиль Mazda 6 (водителю 41 год) сбил вышедшую на проезжую часть женщину. 

Как сообщает отдел коммуникаий ГУНП Харьковской области, от полученных травм 50-летняя пострадавшая, местная жительница, скончалась. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятелсьва устанавливаются, идет поиск очевидцев ДТП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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