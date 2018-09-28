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ДТП в Змиевском: районе иномарка насмерть сбила женщину
Накануне в 19-30 на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград в села Первомайское Змиевского района автомобиль Mazda 6 (водителю 41 год) сбил вышедшую на проезжую часть женщину.
Как сообщает отдел коммуникаий ГУНП Харьковской области, от полученных травм 50-летняя пострадавшая, местная жительница, скончалась.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятелсьва устанавливаются, идет поиск очевидцев ДТП.
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