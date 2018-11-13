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В Змиевском районе из задымленного из-за неисправной печи дома спасли двух человек

В Змиевском районе из задымленного из-за неисправной печи дома спасли двух человек

13 ноября в 1:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Рабочей, 8 в селе Соколово Змиевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей входные двери и окна дома были наглухо закрыты, поэтому спасатели попали в дом через окно.

В задымленных комнатах они нашли 37-летнюю хозяйку, и ее 27-летнего сожителя.

Их спасатели немедленно эвакуировали на свежий воздух. От госпитализации спасенная пара отказалась.

В дальнейшем при разведке пожара спасатели установили, что пожара не было, а задымление произошло в результате закупорки дымохода твердотопливной печи.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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