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В Змиевском районе женщина бросилась под поезд
Сегодня ночью в 00:20 в селе Зидьки Змиевского района под колесами электропоезда сообщением Харков-Балаклея погибла женщина.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что женщина неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Погибшей около 60 лет, ее личность в данный момент устанавливается.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского ОП.
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