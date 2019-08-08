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В Змиевском районе женщина бросилась под поезд

В Змиевском районе женщина бросилась под поезд

Сегодня ночью в 00:20 в селе Зидьки Змиевского района под колесами электропоезда сообщением Харков-Балаклея погибла женщина.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что женщина неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Погибшей около 60 лет, ее личность в данный момент устанавливается.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского ОП.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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