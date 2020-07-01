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В Змиевском районе на трассе перевернулась фура: водитель исчез с места ДТП
Информация о перевернувшейся в поселке Тарановка Змиевского района фуре поступило в полицию сегодня в 04:25.
Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили лежащий на боку грузовик, а вот водителя на месте не оказалось.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших на данный момент нет.
Обстоятельства опрокидывания транспортного средства устанавливаются.
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