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В Змиевском районе на трассе перевернулась фура: водитель исчез с места ДТП

В Змиевском районе на трассе перевернулась фура: водитель исчез с места ДТП

Информация о перевернувшейся в поселке Тарановка Змиевского района фуре поступило в полицию сегодня в 04:25.

Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили лежащий на боку грузовик, а вот водителя на месте не оказалось.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстоятельства опрокидывания транспортного средства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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