В Змиевском районе на трассе перевернулась фура: водитель исчез с места ДТП

Информация о перевернувшейся в поселке Тарановка Змиевского района фуре поступило в полицию сегодня в 04:25.

Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили лежащий на боку грузовик, а вот водителя на месте не оказалось.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстоятельства опрокидывания транспортного средства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости