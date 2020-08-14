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В Золочеве неизвестный "заминировал" здание: из-за угрозы взрыва эвакуировали 17 человек

В Золочеве неизвестный заминировал здание: из-за угрозы взрыва эвакуировали 17 человек

В поселке Золочев Харьковской области неизвестный "заминировал" здание.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 августа в 11:27 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в одном из зданий по улице Центральной в Золочеве.

На место прибыли полицейские и специалисты-взрывотехники, которые тщательно осмотрели 200 кв. метров помещений и почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 17 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений, проводится проверка. Также полицейские устанавливают личность злоумышленника, сделавшего ложное сообщение.

Агентство Телевидения Новости

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