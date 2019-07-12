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В Золочевском районе горело 23 га пшеницы

В Золочевском районе горело 23 га пшеницы

12 июля в 13:37 в Службу спасения поступила информация о возгорании пшеницы на корню на одном из фермерских полей недалеко от села Лютовка Золочевского района области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия немедленно прибыло 2 отделения районного пожарно-спасательного подразделения на автоцистернах в составе 10 спасателей. К тому времени горела пшеница на площади 23 га - общая площадь поля составляет 60 га.

Так, пожар удалось локализовать в 14:36 ​​и в 15:12 полностью ликвидировать. Большую часть поля с пшеницей удалось спасти.

Причина возникновения пожара выясняется.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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