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В Ізраїлі та Польщі на зупинках громадського транспорту розмістили фото розтрощеного Харкова
На фото – Сумська після обстрілу будівлі Харківської ОВА та Палац праці.
«На автобусных остановках города Ришон-ле-Цион (Израиль), который является партнером Харькова, разместили 20 плакатов с напоминанием о кровавой войне в Украине. Подобные акции проводятся и в других иностранных городах-партнерах Харькова, в частности, в городе Варшаве (Республика Польша)», - повідомили в Харківській мерії.
Источник: https://t.me/vekha/38435?single