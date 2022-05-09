В Ізраїлі та Польщі на зупинках громадського транспорту розмістили фото розтрощеного Харкова

На фото – Сумська після обстрілу будівлі Харківської ОВА та Палац праці.

«На автобусных остановках города Ришон-ле-Цион (Израиль), который является партнером Харькова, разместили 20 плакатов с напоминанием о кровавой войне в Украине. Подобные акции проводятся и в других иностранных городах-партнерах Харькова, в частности, в городе Варшаве (Республика Польша)», - повідомили в Харківській мерії.

Источник: https://t.me/vekha/38435?single

Новости портала «Весь Харьков»