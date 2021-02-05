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В ЗСУ спростували інформацію щодо смерті пораненого на Донбасі військового: заява

В ЗСУ спростували інформацію щодо смерті пораненого на Донбасі військового: заява

Інформація щодо смерті у військовому госпіталі пораненого військовослужбовця Влада Дегтяря, що поширюється в мережі Інтернет з посиланням на сюжет ТСН, не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Медичних сил Збройних Сил України. https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/?__cft__%5b0%5d=AZUeyxSSI55V1fc0GG_KJ4SEMSG_ee5amo9Fr6MBBJbDYr9ToXHjPTccLmI5WUIkh97VpgyRp8eGK-CBUIIEgqBeWusEu_X4tEHx6HlKS2e1DLI6_Y-a7Hxx8GnSy6M3SW0dixOOzKh-vt7yor30orQ5&__tn__=-UC%2CP-R

На даний час військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Хлопець переніс оперативне втручання та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Наразі його стан стабільний важкий та відповідає строку післяопераційного періоду та тяжкості поранення.

Источник: sprotyv.info

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