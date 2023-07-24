В Ізюмі потонула 14-річна дівчина

24 липня о 12:30 завершились пошукові роботи в Ізюмі, де напередодні під час купання у річці Сіверський Донець зникла 14-річна дівчинка.

Трагедія сталась під час відпочинку з мамою у місці, що не пристосоване для купання. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

23 липня пошуками дівчини займались рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Сьогодні до пошуків долучились водолази комунальної водолазної служби, які за декілька десятків метрів нижче по течії і виявили тіло загиблої.

Наразі слідчі з’ясовують остаточні обставини трагедії.

Агентство Телевидения Новости