В Ізюмі російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: одна людина загинула, троє постраждали
В Ізюмі Харківської області внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці загинула одна людина. Ще троє людей постраждали.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок сталися руйнування будівельних конструкцій та виникла пожежа у квартирах і на балконах різних поверхів. Загальна площа займання склала 70 кв. м. Також пошкоджено легкові автомобілі.
У результаті атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.
До ліквідації наслідків удару рф та гасіння пожежі залучалися підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.
Як раніше повідомляли в Ізюмській МВА, росіяни вдарили по будинку двома БпЛА Shahed.