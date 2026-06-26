В Ізюмі російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: одна людина загинула, троє постраждали

В Ізюмі Харківської області внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці загинула одна людина. Ще троє людей постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок сталися руйнування будівельних конструкцій та виникла пожежа у квартирах і на балконах різних поверхів. Загальна площа займання склала 70 кв. м. Також пошкоджено легкові автомобілі.

У результаті атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

До ліквідації наслідків удару рф та гасіння пожежі залучалися підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Як раніше повідомляли в Ізюмській МВА, росіяни вдарили по будинку двома БпЛА Shahed.

Агентство Телевидения Новости