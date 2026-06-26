Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:38
Просмотров: 73

В Ізюмі російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: одна людина загинула, троє постраждали

В Ізюмі російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: одна людина загинула, троє постраждали

В Ізюмі Харківської області внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці загинула одна людина. Ще троє людей постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок сталися руйнування будівельних конструкцій та виникла пожежа у квартирах і на балконах різних поверхів. Загальна площа займання склала 70 кв. м. Також пошкоджено легкові автомобілі.

У результаті атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

До ліквідації наслідків удару рф та гасіння пожежі залучалися підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Як раніше повідомляли в Ізюмській МВА, росіяни вдарили по будинку двома БпЛА Shahed.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 