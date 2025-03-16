В Ізюмі внаслідок атаки БпЛА загинула жінка, троє поранених

Увечері 15 березня окупанти атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Зазнали поранень троє людей, одна жінка загинула.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними Харківської ОВА, близько 21:52 три БпЛА «Герань-2» влучили у приватний будинок в Ізюмі, виникла пожежа. 67-річна жінка зазнала уламкових поранень та була госпіталізована з відкритим переломом. У лікарні постраждала померла. Двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка госпіталізовані.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площі 80 кв. м та 200 кв. м, а також суха трава на площі 1 га.

Агентство Телевидения Новости