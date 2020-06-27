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В Ізюмському районі майже п'ять годин гасили лісову пожежу

В Ізюмському районі майже пять годин гасили лісову пожежу

Пожежа поблизу Ізюмського лісгоспу сталася 25 червня.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, виклик про вогонь рятувальники отримали близько 12:14. До місця пригоди відправили пожежно-рятувальні підрозділи на автоцистернах.

Після прибуття рятувальники з'ясували, що поблизу лісгоспу горить хвойна підстилка. Площа вогню склала 2,8 га.

О 14:48 пожежникам удалося локалізувати вогонь, о 16:28 – остаточно ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Источник: slk.kh.ua

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