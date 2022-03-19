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В Ізюмському районі в результаті обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів

В Ізюмському районі в результаті обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів

П’ятеро мирних жителів загинули під обстрілами РФ в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обласна адміністрація працює над питанням організації гуманітарних та евакуаційних коридорів до Ізюмської та Оскільської громад: «Вночі там тривали обстріли, п’ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Російської Федерації. У цих громадах стан наразі такий, що вони повністю відмовилися від співпраці із «освободітєлями», а ті хочуть створити такі жахливі умови, щоб потім запропонувати «руку щастя або руку добра», яка буде абсолютно у крові, щоб у людей не було вибору чи виходу».

Звернулися до ОП та Ірини Верещук щодо створення «зеленого коридору» з Малої Рогані, де зараз стоять російські війська. «Зараз є декілька планів, щоб ми туди довезли гуманітарну допомогу, і щоб ті, хто потребує медичної допомоги, ми їх змогли вивезти». Протягом доби біло зафіксовано 29 артилерійських обстрілів Харкова.

Сьогодні Харківська область отримала допомогу у вигляді автомобілів швидких, а також військового обладнання: тепловізори, нічні приціли для ЗСУ, інше високоточне обладнання.

Агентство Телевидения Новости

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