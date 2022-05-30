Важкі бої та обстріли. Як минула ніч у регіонах України?

● Одеська область

Вночі і зранку — 2 ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО. Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.

● Дніпропетровська область

Затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.

● Сумська область

Всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

● Харків та область

Ніч — відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає. По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

● Луганська область

Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім наші військові міцно тримають оборону.

Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

● Донецька область

Обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град». Загинуло 3 цивільних особи, двоє поранено.

Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр). Зранку — обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

● Миколаївська область

Вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

● Херсонська область

Бойові дії на території області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району.

Напружена ситуація і у Генічеському районі,окупанти заявляють, що ці території вже російські.

Источник: https://t.me/spravdi/9423

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