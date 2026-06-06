Важкі бомбери Vampire бригади «Форпост» знищують укриття окупантів на Південно-слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Прикордонники бригади «Форпост» продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Південно-Слобожанському напрямку. Для ураження ворожих позицій військовослужбовці активно застосовують важкі ударні безпілотники Vampire.

Після виявлення цілей оператори оперативно підіймають дрони в повітря та завдають точних ударів по бліндажах, польових укриттях і місцях зосередження особового складу противника. Така робота суттєво ускладнює ворогу утримання позицій, переміщення між укриттями та накопичення резервів.

Разом – сильніші.

Джерело: dpsu.gov.ua

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